إطلاق التعداد العام لسكان عجمان تحت شعار «تعداد اليوم.. تنمية الغد»

مريم بوخطامين (عجمان)

أكدت اللجنة العليا للاستعداد العام لمشروع التعداد العام لسكان إمارة عجمان الذي انطلق تحت شعار (تعداد اليوم، تنمية الغد)، بتنظيم مركز إحصاء عجمان، أن شكل التعداد السكاني العام لإمارة عجمان يعد محطة استراتيجية مهمة في مسيرة التنمية الشاملة، إذ لا يقتصر دوره على حصر الأعداد، بل يمتد ليكون قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط المستقبلي ورسم السياسات العامة بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030.

وأكدت د. ياسمين جودي المدير التنفيذي لتعداد (مركز عجمان للإحصاء)، أن المشروع يعد من المشاريع الضخمة للإمارة، والتي سيشارك في تحقيق أهدافها جهات ومؤسسات اتحادية ومحلية في الإمارة، ناهيك عن وسائل الإعلام التي تعد وسيلة توعوية وإسلامية لإيصال الهدف الرئيسي من المشروع، مشيرة إلى أن المشروع يعد من المشاريع الوطنية، وسيتم من خلاله جمع بيانات عن عدد السكان في الإمارة، والمنشآت والمساكن عبر آليات عمل ومراحل وأنظمة منهجية، منوهة إلى أن هذه المخرجات ستساعد على رسم الخطط والاستراتيجيات بالإمارة.

وأشارت إلى أن التعداد يتيح خصائص مميزة وواقعية لمكان الفرد واحتياجاته، بما يسهم في توزيع الخدمات بشكل عادل ومتوازن بين مختلف القطاعات الجغرافية في الإمارة.



ركيزة أساسية

قال د. علي مال الله الشحي، من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إن مخرجات التعداد تمثل ركيزة أساسية لتطوير مشاريع البنية التحتية وتحديد الأراضي الخدمية، مشيراً إلى أن البيانات الإحصائية تغذي الخطة الحضرية، وتدعم تحديد المشاريع المستقبلية وفق احتياجات فعلية، كما تنعكس هذه البيانات على بوابة النظم الإلكترونية التي تستفيد منها قطاعات الإمارة المختلفة في التخطيط واتخاذ القرار.



التخطيط الأمني

أوضح العقيد سيف الفلاسي من القيادة العامة لشرطة عجمان، أن مشروع التعداد يكتسب أهمية كبيرة في دعم التخطيط الأمني والتوزيع الأمثل للموارد، بما يعزز الأمن المجتمعي وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، لما له من أثر مباشر على أمن وسلامة المجتمع.

وقال حميد المطروشي من هيئة النقل والمواصلات في عجمان، إن بيانات التعداد توفر أساساً علمياً لتطوير أفضل أنماط التنقل وإعداد خطط نقل مستدامة تلبي متطلبات الحاضر والمستقبل، وتدعم تطوير البنية التحتية للنقل بما يتناسب مع النمو السكاني المتوقع.