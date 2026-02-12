الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

نهيان بن مبارك يعزي في وفاة فالح حمد النعيمي وسعيد مصبح الشامسي

نهيان بن مبارك خلال تقديمه التعازي في وفاة فالح النعيمي بمدينة العين (وام)
13 فبراير 2026 02:09

العين (وام)

قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، واجب العزاء في وفاة فالح حمد محمد النعيمي، وذلك في مجلس الجفير بمدينة العين. 
وأعرب معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنّاته، ويجزيه عن ما قدّم خير الجزاء، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم معاليه، مساء أمس، واجب العزاء إلى سالم سعيد مصبح المهيوبي الشامسي، سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، في وفاة والده سعيد مصبح علي المهيوبي الشامسي، وذلك في مجلس زاخر بمدينة العين. 
وأعرب معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنّاته، ويجزيه عن ما قدّم خير الجزاء، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

