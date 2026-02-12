نهيان بن مبارك يعزي في وفاة فالح حمد النعيمي وسعيد مصبح الشامسي

العين (وام)



قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، واجب العزاء في وفاة فالح حمد محمد النعيمي، وذلك في مجلس الجفير بمدينة العين.

وأعرب معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنّاته، ويجزيه عن ما قدّم خير الجزاء، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم معاليه، مساء أمس، واجب العزاء إلى سالم سعيد مصبح المهيوبي الشامسي، سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، في وفاة والده سعيد مصبح علي المهيوبي الشامسي، وذلك في مجلس زاخر بمدينة العين.

