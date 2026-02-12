الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سرور بن محمد والشيوخ يحضرون حفل زفاف عبدالعزيز بن فيصل القاسمي

سرور بن محمد خلال الحفل بحضور أحمد بن طحنون (وام)
13 فبراير 2026 02:09

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
سلطان الشامسي يشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية لمسار روما

حضر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، واللواء ركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ فيصل بن صقر القاسمي بمناسبة زفاف نجله الشيخ عبدالعزيز بن فيصل القاسمي على كريمة معالي يوسف بن عمير يوسف المهيري. 
كما حضر الحفل الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض قاعة المارينا 2، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ أحمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج القابضة، والشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، والشيخ عبدالله بن فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ حميد بن محمد بن جاسم القاسمي، والشيخ صقر بن سلطان بن أحمد القاسمي إلى جانب عدد من الشيوخ ووجهاء القبائل والشخصيات وكبار المسؤولين وجمع من المدعوين والمهنئين. 
وبارك سمو الشيخ سرور بن محمد والشيوخ للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياةً زوجية سعيدة.

شكر وتقدير
عبّر الشيخ فيصل بن صقر القاسمي عن خالص شكره وتقديره للشيخ سرور بن محمد والشيوخ على حضوره ومشاركته أفراحهم، معرباً عن بالغ اعتزازه بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن. 
وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية شملت عروضاً من الفنون الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية.

سرور بن محمد
الإمارات
طالب بن صقر القاسمي
أحمد بن طحنون
فيصل بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
علوم الدار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
اليوم 11:59
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:45
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اقتصاد
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اليوم 11:39
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
اليوم 11:31
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يهز باكستان
اليوم 11:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©