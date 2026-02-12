الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ملتقى «أثر» يناقش استدامة الأثر المجتمعي وتعزيز العمل التطوعي

محمد بن خليفة يكرّم أحد القيادات المجتمعية (من المصدر)
13 فبراير 2026 02:06

العين (الاتحاد)

محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
سلطان الشامسي يشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية لمسار روما
عام الأسرة
اختتمت في مدينة العين فعاليات ملتقى «أثر الأسرة والمجتمع»، الذي ناقش الدور المحوري للأسرة في بناء المجتمع المتماسك والمستدام، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.
ونظّمت جمعية واجب التطوعية بالشراكة مع جمعية الإمارات للإدارة العامة ونادي العين فعاليات الملتقى، تماشياً مع مستهدفات عام الأسرة 2026، بحضور الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، ومشاركة عدد من أصحاب المعالي، ونخبة من القيادات المجتمعية والخبراء والمهتمين بالشأن الأسري والاجتماعي.

بناء الإنسان
أكّد الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، في كلمته خلال افتتاح الملتقى، أن الأسرة تمثّل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصناعة الأجيال، مشيراً إلى أن العمل التطوعي المؤسسي يشكّل رافداً مهماً لتعزيز الترابط المجتمعي وترسيخ ثقافة المبادرة والعطاء، وأن التكامل بين مختلف الجهات، يعزّز من استدامة الأثر المجتمعي ويحقق نتائج ملموسة تخدم المجتمع.

التطوع
العمل التطوعي
الإمارات
العين
عام الأسرة
التلاحم المجتمعي
العمل المجتمعي
