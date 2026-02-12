سلطان بن أحمد: توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير قطاع الإعلام

الشارقة (وام)

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مركز هواوي للبحث والتطوير، ومجموعة شنغهاي الإعلامية «إس إم جي»، وذلك في مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية.

وتجول سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في قرية هواوي وشاهد سموه نموذج المخطط التفصيلي للقرية وأبرز ما تحويه من مرافق تخدم استراتيجية العمل في الشركة وتدعم منتجاتها. وانتقل سموه إلى مركز هواوي للبحث والتطوير، واطلع على استراتيجية المركز وطريقة إدارته. وأكد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام خلال اجتماع عقده مع ممثلي شركة هواوي، أهمية الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في مجالات البحث والتطوير.

كما زار سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام مجموعة شنغهاي الإعلامية، أحد أكبر المؤسسات الإعلامية الحكومية في جمهورية الصين الشعبية، واستمع سموه إلى شرح حول المنصات الرقمية التابعة للمجموعة، حيث تمتلك 4 منصات رئيسة.

وتجوّل سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في الاستوديوهات التابعة لمجموعة شنغهاي الإعلامية، واطلع على أحدث التقنيات المتطورة المستخدمة في تجهيز الاستوديوهات وأنظمة البث والنقل المباشر.

وبعد الجولة، عقد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام اجتماعاً مع جيونج مينج سونج مدير عام مجموعة شنغهاي الإعلامية وعدد من المسؤولين.