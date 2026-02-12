حمد الشرقي: «الفجيرة الوطني» يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة

الفجيرة (وام)

أشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بالدور المتنامي لبنك الفجيرة الوطني في تطوير خدماته المصرفية وتوسيع دعمه للقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة، مشيراً إلى أن الإنجازات المسجلة تعكس قوة استراتيجية البنك ومتانة مركزه المالي وكفاءة أدائه التشغيلي، مما يسهم بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة، الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني، وعدنان أنور، الرئيس التنفيذي للبنك وأعضاء مجلس الإدارة.

واطّلع سموه خلال اللقاء من الشيخ صالح الشرقي على استراتيجية البنك الجديدة والتقدم الملحوظ في الأداء التشغيلي، بعد أن حقق البنك صافي أرباح بقيمة 1.2 مليار درهم خلال العام 2025، الأمر الذي يعكس مرونته وانضباطه في تنفيذ أولوياته الاستراتيجية وترسيخ مكانته في القطاع المصرفي.



شكر وتقدير

تقدّم الشيخ صالح الشرقي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير، مؤكداً أن دعم سموه يشكّل ركيزة أساسية في تعزيز مسيرة البنك وترسيخ قدرته على تحقيق نمو مستدام على المدى البعيد. حضر اللقاء، محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.