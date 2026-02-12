الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

فعاليات ومبادرات توعوية ومجتمعية تنظمها «شرطة دبي» خلال رمضان

مشاركون في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مدينة إكسبو دبي (من المصدر)
13 فبراير 2026 02:06

دبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة إكسبو دبي، عن حزمة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية والتوعوية التي تنفذها خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الأمن والأمان وترسيخ القيم الإنسانية والاجتماعية التي يجسدها الشهر الفضيل.
وتشمل الفعاليات والمبادرات، مدفع رمضان، وحملة «كافح التسول»، ومسابقة الألعاب الرمضانية، وحملة التوعية بمخاطر الألعاب النارية، تحت شعار «احذر المفرقعات»، إلى جانب مبادرة «رمضان بلا حوادث» لتوزيع وجبات الإفطار على السائقين قبيل أذان المغرب.
وعُقد المؤتمر الصحافي، بحضور اللواء راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وعدد من الضباط والموظفين والإعلاميين.
وكشف العميد علي خلفان المنصوري، عن وجود 4 فرص تطوعية في شهر رمضان المبارك، حيث بلغ عدد المتطوعين المسجلين في منصة شرطة دبي للتطوع منتسبي شرطة دبي ومن المتطوعين الخارجيين 679 متطوعاً.
وكشف المقدم عبدالله طارش العميمي، قائد وآمر مدافع الإفطار في شهر رمضان عن أماكن تواجد مدافعها طوال شهر رمضان المبارك، موضحاً أن هناك 6 مدافع ثابتة ستكون موزعة في مختلف أرجاء دبي، في حين سيكون هناك مدفع رحال يتنقل طوال الشهر الفضيل في 17 منطقة على مستوى الإمارة، إلى جانب تخصيص مدفع رحال ينتقل في منطقة حتا.

