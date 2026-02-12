الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي الدولية للقرآن الكريم» تستعرض تجربتها المؤسسية

الوفد خلال الزيارة (من المصدر)
13 فبراير 2026 02:08

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
سلطان الشامسي يشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية لمسار روما

استقبلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وفداً من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بأبوظبي، وذلك في مبنى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ضمن زيارة مهنية هدفت إلى المقارنة المعيارية والاطلاع على أفضل الممارسات المؤسسية في مجال تنظيم المسابقات القرآنية الدولية.  
وتضمّنت الزيارة جولة تعريفية وميدانية في مرافق الجائزة، والاطلاع على آليات العمل المعتمدة، إلى جانب مناقشة سبل تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المؤسسي وتوطيد أواصر التعاون بين الطرفين، بما يسهم في الارتقاء بالمبادرات القرآنية وترسيخ أثرها المجتمعي، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة وأولويات عام الأسرة في بناء الإنسان وتعزيز القيم الإسلامية السامية.
وضم وفد الهيئة الزائرة كلاً من: مبارك أحمد الحوسني، مدير مكتب جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم، وعائشة محمد الحمادي، مدير إدارة تعليم القرآن الكريم، وعبدالرحمن سعيد البلوشي، تنفيذي رئيسي تنسيق ومتابعة، ومها محمد حمد، تنفيذي رئيسي برامج وأنشطة تعليم القرآن الكريم، ووليد خالد الكعبي، تنفيذي رئيسي تنسيق ومتابعة، وناهد سالم أحمد، تنفيذي تقييم الكفاءات الدينية.
وأكد إبراهيم جاسم المنصوري، مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة، أن هذه الزيارة تعكس نهج الدائرة في الانفتاح المؤسسي وتبادل الخبرات مع الجهات النظيرة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل القرآني وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف: تحرص الدائرة على توظيف خبراتها التراكمية ومعاييرها الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية، في بناء شراكات مؤسسية فاعلة تسهم في إيصال رسالة القرآن الكريم عالمياً.

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
دبي
جائزة دبي للقرآن الكريم
الإمارات
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
آخر الأخبار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
علوم الدار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
اليوم 11:59
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:45
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اقتصاد
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اليوم 11:39
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
اليوم 11:31
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يهز باكستان
اليوم 11:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©