«دبي الدولية للقرآن الكريم» تستعرض تجربتها المؤسسية

دبي (الاتحاد)

استقبلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وفداً من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بأبوظبي، وذلك في مبنى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ضمن زيارة مهنية هدفت إلى المقارنة المعيارية والاطلاع على أفضل الممارسات المؤسسية في مجال تنظيم المسابقات القرآنية الدولية.

وتضمّنت الزيارة جولة تعريفية وميدانية في مرافق الجائزة، والاطلاع على آليات العمل المعتمدة، إلى جانب مناقشة سبل تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المؤسسي وتوطيد أواصر التعاون بين الطرفين، بما يسهم في الارتقاء بالمبادرات القرآنية وترسيخ أثرها المجتمعي، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة وأولويات عام الأسرة في بناء الإنسان وتعزيز القيم الإسلامية السامية.

وضم وفد الهيئة الزائرة كلاً من: مبارك أحمد الحوسني، مدير مكتب جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم، وعائشة محمد الحمادي، مدير إدارة تعليم القرآن الكريم، وعبدالرحمن سعيد البلوشي، تنفيذي رئيسي تنسيق ومتابعة، ومها محمد حمد، تنفيذي رئيسي برامج وأنشطة تعليم القرآن الكريم، ووليد خالد الكعبي، تنفيذي رئيسي تنسيق ومتابعة، وناهد سالم أحمد، تنفيذي تقييم الكفاءات الدينية.

وأكد إبراهيم جاسم المنصوري، مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة، أن هذه الزيارة تعكس نهج الدائرة في الانفتاح المؤسسي وتبادل الخبرات مع الجهات النظيرة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل القرآني وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف: تحرص الدائرة على توظيف خبراتها التراكمية ومعاييرها الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية، في بناء شراكات مؤسسية فاعلة تسهم في إيصال رسالة القرآن الكريم عالمياً.