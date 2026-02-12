«رمضان في دبي».. لحظات للتأمل والألفة

دبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات «رمضان في دبي»، تزامناً مع بداية الشهر الفضيل وتستمر لمدة 30 يوماً، وذلك ضمن برنامج حافل بالتجارب الثقافية والمجتمعية والأنشطة الخاصة بأبرز الوجهات في مختلف أنحاء إمارة دبي.

يحظى شهر رمضان المبارك بمكانةٍ خاصة ضمن الحياة الاجتماعية والروحية في دولة الإمارات، حيث تبرز خلاله قيم التأمل والعطاء والتكافل.

وتحتفي الإمارة بالشهر الفضيل مع باقة من الفعاليات المشتركة والتجارب اليومية التي توفّر فرصة مميزة للقاءات العائلية والمجتمعية، وتضفي على المدينة طابعاً حيوياً مع غروب الشمس.

وتُقام فعاليات «رمضان في دبي» في إطار موسم «الوُلفة»، لتشكل جزءاً من رحلة ثقافية أوسع نطاقاً، بدأت بـ «حقّ الليلة» وصولاً إلى احتفالات «العيد في دبي». ويمثل الموسم مناسبة للاحتفاء بالموروث الثقافي وتناقله بين الأجيال، حيث يسهم في إحياء التراث من خلال الاحتفال بالمناسبات السنوية المميزة، مع الحرص على مشاركة الأوقات السعيدة مع الجميع، والانفتاح على الثقافات الأخرى.

وتحتضن الإمارة برنامجاً مصمّماً بعناية على امتداد الشهر الفضيل، يشمل مبادرات حكومية وفعاليات في الوجهات الرئيسية وأنشطة مجتمعية، مما يتيح للسكان والزوار فرصة الاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل والقيم الرمضانية الأصيلة.

وتسهم الفعاليات المسائية في تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع في مختلف أرجاء المدينة، بدءاً من الاجتماع على مائدة الإفطار، واللقاءات في الأحياء، ووصولاً إلى فعاليات التأمل والأنشطة الثقافية في الأماكن العامة، مما يعزز الروابط الاجتماعية وقيم المسؤولية المشتركة التي تميز الشهر الفضيل.

وتواصل الأنشطة الثقافية المستوحاة من التقاليد العريقة دورها في صياغة اللحظات الفريدة خلال الشهر الفضيل، حيث تتجلى القيم الإماراتية الأصيلة في كرم الضيافة، وموائد الإفطار المشتركة، وجلسات سرد القصص، واللقاءات المجتمعية، لا سيما أنها تُقدم بأسلوب بسيط ينسجم مع تفاصيل الحياة اليومية، مع إتاحة إمكانية المشاركة للجميع.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تتمحور فعاليات «رمضان في دبي» حول الأجواء الفريدة للشهر الفضيل، حيث يجتمع أفراد المجتمع كل مساء في مختلف الأحياء والوجهات والمساحات العامة. ويركز برنامج هذا العام على توفير أنشطة بسيطة تتناغم مع الحياة اليومية، حيث يحتفي السكان والزوار».

ويضمّ برنامج «رمضان في دبي» لهذا العام مجموعة مختارة من التجارب التي تعكس تقاليد الشهر الفضيل، وذلك في الساحات العامة والوجهات الثقافية ومرافق الضيافة والوجهات العصرية.

ويقام مهرجان شارع المأكولات في رمضان خلال الفترة (16 فبراير - 15 مارس 2026).



زينة رمضان

تحتضن دبي هوية بصرية موحدة خلال موسم «الوُلفة»، تشمل أضواء وفوانيس رمضان، إلى جانب الأعلام وعناصر الزينة المعلّقة على الطرق الرئيسة وفي الساحات العامة وأبرز معالم الإمارة ومداخلها.

كما تبرز الزينة الضوئية واسعة النطاق، والإضاءة الرمضانية ومناطق الإضاءة المخصصة.