الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الشارقة للتمكين الاجتماعي» تطلق حملة «زكِّ» الرمضانية

«الشارقة للتمكين الاجتماعي» تطلق حملة «زكِّ» الرمضانية
13 فبراير 2026 02:06

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، حملتها الرمضانية «زكِّ».
وقالت منى بن هده السويدي، المدير العام للمؤسسة: تجسّد حملة «زكِّ»  توجه المؤسسة في إدارة الزكاة بوصفها مسؤولية مجتمعية قائمة على الثقة والشفافية، حيث نحرص منذ أكثر من 23 عاماً على استثمار أموال المزكين ضمن برامج مدروسة، تُحدث فرقاً ملموساً في حياة أكثر من 2700 ابن من فاقدي الأب في ما يزيد على 1200 أسرة، لتمنحهم مقومات الاستقرار والتمكين بعيداً عن الحلول المؤقتة.
وأضافت: نؤمن بأن الذكاء في العطاء يبدأ من حسن توجيهه، ولذلك صممت «زكِّ» لتكون منظومة عطاء ممتدة تجمع بين الخبرة المؤسسية، والتخطيط المستدام، والأثر الإنساني، بما يضمن أن تتحول الزكاة إلى قوة تغيير حقيقية تسهم في بناء مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للمستفيدين.
وتابعت: تشمل حملة «زكِّ» مجموعة من المشاريع الرمضانية المتنوعة، من بينها مشروع (زكاة المال) الذي يوجه لتمويل مشاريع وبرامج ومبادرات مرنة ومستدامة تعزز كرامة الأسر وتبني استقلالها، ومشروع (الإفطار) الذي يجمع الأبناء وأسرهم على موائد رمضانية دافئة تشعرهم بالاكتفاء، وتسهم في لمّتهم العائلية، إلى جانب (المير الرمضاني) الذي يلبي الاحتياجات الأساسية للأسر بما يضمن لهم شهراً أكثر طمأنينة، ومبادرة (ليالي التمكين الرمضانية).

الشارقة للتمكين الاجتماعي
الإمارات
مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي
الشارقة
رمضان
شهر رمضان
شهر رمضان المبارك
الزكاة
الأيتام
