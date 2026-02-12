الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

11.3 مليون درهم مساعدات عينية من «بيت الخير»

مواد غذائية ضمن المساعدات (من المصدر)
13 فبراير 2026 02:06

دبي (الاتحاد)

أعلنت «بيت الخير» أنها قدمت خلال عام 2025 ما قيمته 11.3 مليون درهم كمساعدات عينية للأسر الأقل دخلاً والحالات المستحقة، استفاد منها 9.639 أسرة وحالة، وتم توزيعها عبر أفرع الجمعية الخمسة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا.
وتتنوع المساعدات العينية بين المواد الغذائية التي تتبرع بها الشركات الإماراتية شريطة أن تكون فترة صلاحيتها سنة على الأقل من تاريخ تسليمها لمخازن الجمعية، وتتضمن الأرز والسكر والمعكرونة والزيت والتمور وغيرها، كما تتضمن بعض الأجهزة والأدوات ذات القيمة التي تعود بالنفع على الأسر المستفيدة، ومنها أجهزة اللابتوب والآيباد والأجهزة الكهربائية والمنزلية والطبية والكراسي المتحركة والأثاث على أن تكون جديدة وغير مستعملة، ويمكن أن تسد احتياجات المستفيدين المستحقين، وتسهم في تعزيز الحياة المعيشية لهم.
وأسهم فرع دبي في هذه المساعدات العينية بتقديم مبلغ 7.304.600 درهم، استفادت منها 5.492 أسرة وحالة، وقدم فرع عجمان منها ما قيمته مبلغ 1.741.300 درهم، استفادت منها 1.697 أسرة وحالة، وفرع رأس الخيمة مبلغ 920.100 درهم، استفادت منها 1.041 أسرة وحالة، وفرع الفجيرة مبلغ 905.900 درهم، استفادت منها 919 أسرة وحالة، وأخيراً قدم فرع حتا مبلغ 480.100 درهم، استفادت منها 490 أسرة وحالة.

بيت الخير
الإمارات
جمعية بيت الخير
دبي
المساعدات العينية
