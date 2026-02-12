عمر الدرعي: تهيئة المساجد وتوفير الخدمات بمعايير عالية في رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

عقد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، اجتماعاً موسعاً مع المسؤولين في الهيئة، اطّلع خلاله على الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك ومدى جاهزية المساجد وتهيئتها بما يحقق الراحة للمصلين، وعلى برامج الهيئة وفعالياتها الدينية والتوعوية والاجتماعية، التي تواكب عظمة وروحانية هذا الشهر الكريم وتعزّز الجانب الثقافي لأفراد المجتمع.

في بداية الاجتماع رفع معالي الدكتور الدرعي التهنئة بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وولي عهده الأمين، وشعب الإمارات والعالم أجمع، سائلاً الله أن يجعله شهر خيرٍ وبركةٍ ورخاء، مثمناً دعمهم المتواصل للهيئة ولشؤون المساجد وحرصهم على ترسيخ القيم الإنسانية السامية والمعاني النبيلة، التي تجسّد سماحة الدين الحنيف، داعياً الله أن يمدَّهم بموفور الصحة والعافية، ويسدد خطاهم.

واطّلع معالي الدرعي خلال الاجتماع الذي انعقد بأبوظبي وحضره أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة، والمدراء التنفيذيون، ومدراء الفروع والإدارات على خطط واستراتيجية الهيئة خلال هذا الشهر المبارك، مؤكداً على ضرورة الاطمئنان قبل شهر رمضان المبارك على جاهزية المساجد، والتأكد من انسيابية خدماتها بجودةٍ ومعايير عالية، والمتابعة المستمرة لشؤونها طيلة أيام الشهر المبارك.

وناقش معاليه مع المسؤولين العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون العمل في الهيئة، ووقف على أبرز التحديات والعقبات، وآلية تذليلها بالقرارات والتوجيهات اللازمة التي تدعم الارتقاء والتطوير والمواكبة.