الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمر الدرعي: تهيئة المساجد وتوفير الخدمات بمعايير عالية في رمضان

عمر الدرعي ومسؤولو الهيئة خلال الاجتماع (من المصدر)
13 فبراير 2026 02:08

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
سلطان الشامسي يشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية لمسار روما

عقد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، اجتماعاً موسعاً مع المسؤولين في الهيئة، اطّلع خلاله على الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك ومدى جاهزية المساجد وتهيئتها بما يحقق الراحة للمصلين، وعلى برامج الهيئة وفعالياتها الدينية والتوعوية والاجتماعية، التي تواكب عظمة وروحانية هذا الشهر الكريم وتعزّز الجانب الثقافي لأفراد المجتمع.
في بداية الاجتماع رفع معالي الدكتور الدرعي التهنئة بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وولي عهده الأمين، وشعب الإمارات والعالم أجمع، سائلاً الله أن يجعله شهر خيرٍ وبركةٍ ورخاء، مثمناً دعمهم المتواصل للهيئة ولشؤون المساجد وحرصهم على ترسيخ القيم الإنسانية السامية والمعاني النبيلة، التي تجسّد سماحة الدين الحنيف، داعياً الله أن يمدَّهم بموفور الصحة والعافية، ويسدد خطاهم.
واطّلع معالي الدرعي خلال الاجتماع الذي انعقد بأبوظبي وحضره أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة، والمدراء التنفيذيون، ومدراء الفروع والإدارات على خطط واستراتيجية الهيئة خلال هذا الشهر المبارك، مؤكداً على ضرورة الاطمئنان قبل شهر رمضان المبارك على جاهزية المساجد، والتأكد من انسيابية خدماتها بجودةٍ ومعايير عالية، والمتابعة المستمرة لشؤونها طيلة أيام الشهر المبارك.
وناقش معاليه مع المسؤولين العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون العمل في الهيئة، ووقف على أبرز التحديات والعقبات، وآلية تذليلها بالقرارات والتوجيهات اللازمة التي تدعم الارتقاء والتطوير والمواكبة.

عمر حبتور الدرعي
الإمارات
رمضان
شهر رمضان
شهر رمضان المبارك
المساجد
مساجد الإمارات
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
آخر الأخبار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
علوم الدار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
اليوم 11:59
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:45
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اقتصاد
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اليوم 11:39
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
اليوم 11:31
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يهز باكستان
اليوم 11:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©