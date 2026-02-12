الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تجديد شراكة «طلبات الإمارات» و«إسلامية دبي» لإطلاق «إفطار الأبطال» في رمضان

تجديد شراكة «طلبات الإمارات» و«إسلامية دبي» لإطلاق «إفطار الأبطال» في رمضان
13 فبراير 2026 02:06

دبي (وام)

أعلنت طلبات الإمارات عن تجديد شراكتها مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي للعام الثاني على التوالي لإطلاق حملة «إفطار الأبطال» خلال شهر رمضان المبارك. وتهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة للعملاء للتبرع بوجبات إفطار لسائقي التوصيل في أنحاء دبي طوال الشهر الفضيل، وذلك مباشرة عبر تطبيق طلبات.
واستناداً إلى نجاح الحملة في العام الماضي، والتي تم خلالها توزيع أكثر من 4 آلاف وجبة، تعود المبادرة في عام 2026 لتعزيز الأثر المجتمعي الإيجابي.
وتجمع الحملة جميع أطراف منظومة طلبات، حيث يمكن للعملاء المساهمة من خلال التطبيق بوجبات يتم إعدادها من قبل المطاعم الشريكة، ما يمثل وسيلة فعالة للتعبير عن الامتنان للسائقين.
ويشارك في نسخة هذا العام أكثر من 650 فرعاً من المطاعم.
وقال محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إن حملة «وجبات الأبطال» تجسد نموذجاً عملياً للتكافل المجتمعي الذي يعززه شهر رمضان المبارك، وتعكس أهمية الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في ترجمة قيم العطاء إلى مبادرات ملموسة ذات أثر إنساني مباشر.
وأضاف ضاحي أن الدائرة تثمن تجديد الشراكة مع طلبات الإمارات لما تحمله المبادرة من رسالة تقدير لفئة تساهم يومياً في خدمة المجتمع.

