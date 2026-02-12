فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان» تنطلق في دورتها ال20

عجمان (وام)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبرعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تنظم عجمان الدورة العشرين من فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان»، المبادرة الرمضانية الرائدة التي تعزز الأجواء الإيمانية وقيم الرحمة والتكافل خلال الشهر الفضيل.

وأكدت مريم المعمري، رئيسة اللجنة العليا للفعاليات، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، أن بلوغ الفعاليات دورتها العشرين يمثل إنجازاً نوعياً يجسد رؤية القيادة في دعم العمل الديني والمجتمعي، ونتاج جهود متواصلة وتكامل مؤسسي أسهم في تطوير المحتوى وتحسين مستوى التنظيم سنوياً.

وأشارت إلى أن هذه الدورة تأتي برؤية متجددة تستثمر النجاحات السابقة، مع توسيع وتنوع البرامج لتلبية تطلعات المجتمع وتعزيز الهوية الثقافية والدينية للإمارة. وأضافت: أن فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان» أصبحت منصة مجتمعية شاملة تستهدف جميع الفئات العمرية وشرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين، مستلهمة روح الشهر الكريم، لتقديم نموذج متكامل يجمع بين العبادة والمعرفة والعمل التطوعي والمبادرات الإنسانية. وتشمل الفعاليات برنامج «المسجد العامر» وسلسلة من المحاضرات والندوات الدينية التي تُنظم بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، لضمان توافق المحتوى مع الضوابط الشرعية والرؤية المؤسسية للعمل الديني بالدولة.