الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان» تنطلق في دورتها ال20

خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الفعاليات (وام)
13 فبراير 2026 02:06

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
سلطان الشامسي يشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية لمسار روما

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبرعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تنظم عجمان الدورة العشرين من فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان»، المبادرة الرمضانية الرائدة التي تعزز الأجواء الإيمانية وقيم الرحمة والتكافل خلال الشهر الفضيل.
وأكدت مريم المعمري، رئيسة اللجنة العليا للفعاليات، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، أن بلوغ الفعاليات دورتها العشرين يمثل إنجازاً نوعياً يجسد رؤية القيادة في دعم العمل الديني والمجتمعي، ونتاج جهود متواصلة وتكامل مؤسسي أسهم في تطوير المحتوى وتحسين مستوى التنظيم سنوياً.
وأشارت إلى أن هذه الدورة تأتي برؤية متجددة تستثمر النجاحات السابقة، مع توسيع وتنوع البرامج لتلبية تطلعات المجتمع وتعزيز الهوية الثقافية والدينية للإمارة. وأضافت: أن فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان» أصبحت منصة مجتمعية شاملة تستهدف جميع الفئات العمرية وشرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين، مستلهمة روح الشهر الكريم، لتقديم نموذج متكامل يجمع بين العبادة والمعرفة والعمل التطوعي والمبادرات الإنسانية. وتشمل الفعاليات برنامج «المسجد العامر» وسلسلة من المحاضرات والندوات الدينية التي تُنظم بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، لضمان توافق المحتوى مع الضوابط الشرعية والرؤية المؤسسية للعمل الديني بالدولة.

رمضان عجمان
رمضان
شهر رمضان المبارك
الإمارات
عجمان
رمضان عجمان تقوى وإيمان
آخر الأخبار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
علوم الدار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
اليوم 11:59
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:45
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اقتصاد
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اليوم 11:39
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
اليوم 11:31
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يهز باكستان
اليوم 11:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©