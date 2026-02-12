الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«أبوظبي للتقاعد» يطلق هويته المؤسسية الجديدة

جانب من فعاليات حفل إطلاق الهوية الجديدة (من المصدر)
13 فبراير 2026 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن إطلاق هويته المؤسسية الجديدة، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه، في خطوة تجسد حصاد ربع قرن من الريادة في قطاع التقاعد، ولترسم ملامح مرحلة جديدة من الطموحات المستقبلية التي تدعم نمو وازدهار إمارة أبوظبي. 
وجاء الإعلان عن الهوية الجديدة خلال حفل رسمي أقيم في أبوظبي بحضور كبار المسؤولين والشركاء، حيث تم الكشف عن ملامح هذا التحول الذي يتجاوز الرمزية البصرية ليعكس فلسفة مؤسسية ترتكز على الاستدامة والأمان، وتجسد قصة شراكة وطنية ممتدة عبر الأجيال. 
وأكّد الصندوق أن هويته الجديدة تربط بين القيم الراسخة التي شكلت مسيرة الصندوق خلال 25 عاماً وبين رؤيته الاستشرافية التي تضع المواطن في قلب اهتماماته، مؤكّدة أن كل إنجاز تحقق في الماضي يشكل أساس الانطلاق نحو مستقبل أكثر استدامة. 
 وتشمل الهوية الجديدة منظومة متكاملة من الألوان والخطوط العصرية المتناغمة مع شعار جديد يرتكز في تكوينه على قوس صلب يمثل القاعدة الراسخة والالتزام بحفظ حقوق المواطنين، تقابله خطوط ممتدة ترمز إلى النمو والديناميكية التي تواكب تطور الأجيال. في مركز الشعار نقطة التقاء ترمز إلى الوحدة والترابط والتعاون، مؤكدة دور الصندوق كشريك متوازن بين استقرار الحاضر وإشراق المستقبل. 
 وتكتمل عناصر الشعار باللون الأخضر، لون العطاء والنمو، في منظومة بصرية مستلهمة من شجرة النخيل التي تعكس القوة والجود المتجذر في تراث دولة الإمارات. 
وقال سالم النعيمي، العضو المنتدب للصندوق: «إطلاق هويتنا المؤسسية الجديدة بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الصندوق ليس مجرد تحول بصري، بل هو إعلان عن مرحلة جديدة نواصل فيها وضع «الإنسان أولاً» في قلب كل قرار، نحن لا نغير شعاراً، بل نجدد عهداً بدأناه قبل 25 عاماً بحماية حقوق المواطنين».

صندوق أبوظبي للتقاعد
الإمارات
أبوظبي
الهوية المؤسسية
الهوية المؤسسية الجديدة
