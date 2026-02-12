الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

عمار بن حميد والشيوخ يحضرون أفراح القاسمي والمهيري

عمار بن حميد والشيوخ يحضرون أفراح القاسمي والمهيري
13 فبراير 2026 00:57

أبوظبي (وام) 

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ فيصل بن صقر محمد القاسمي، في أبوظبي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ عبدالعزيز، على كريمة معالي يوسف بن عمير يوسف المهيري.

وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة مكللة بالاستقرار والتوفيق والمودة. 

كما حضر حفل الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، وباركوا للعروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة زوجية سعيدة.

