علوم الدار

محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم

محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
13 فبراير 2026 11:31

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم، والتي تهدف لإنقاذ 5 ملايين طفل تحت سن الخامسة من الموت بسبب سوء التغذية والجوع.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «الإخوة والأخوات.. نستقبل بعد أيام شهراً كريماً عزيزاً علينا.. وكعادتنا السنوية في إطلاق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم.. نطلق هذا الشهر حملة «حد الحياة».. والتي تهدف لإنقاذ 5 ملايين طفل تحت سن الخامسة من الموت بسبب سوء التغذية والجوع.. في العام الماضي تعرّض أكثر من 118 مليون طفل لسوء التغذية على مستوى العالم.. توفي منهم حسب التقديرات 2.6 مليون طفل بسبب الجوع. وليس من شيمنا ولا قيمنا أن نسمع مثل هذه المأساة الإنسانية أمام أعين العالم ولا نفعل شيئاً.. نطلق هذه الحملة مع مجموعة من المنظمات الدولية وهدفنا حشد الجهود لجمع مليار درهم على الأقل محلياً ودولياً لإنقاذ 5 ملايين طفل هم على حد الحياة.. حفظ الله بلادنا.. وحفظ شعبنا.. ووفقنا لكل خير.. وجمعنا في شهر الخير على أفضل أعمال الخير«إطعام الطعام» للفقراء والمساكين».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
