القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الدولة: الإمارات ملتقى طرق المنطقة وأرض الفرص

أكد إريك غاوديوسي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، أن الاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة في دولة الإمارات يعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، مضيفاً أنه لا يوجد مكان أفضل أو أنسب للاحتفال بتاريخنا، والأهم من ذلك بمستقبلنا المشترك، من دولة تربطنا بها علاقات عميقة ومتنوعة وديناميكية عبر نطاق واسع من القضايا. وحول دلالات إقامة الاحتفال في الدولة، أوضح غاوديوسي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش حفل خاص أُقيم بمناسبة مرور 250 عاماً على استقلال الولايات المتحدة، أنها تعكس العلاقة بكل أبعادها، مشيراً إلى أن الروابط الثنائية تقوم على أُسس راسخة تشمل مختلف المجالات، وفي مقدمتها العلاقات الإنسانية التي أرستها الجالية الأميركية الكبيرة المقيمة في الدولة على مدى سنوات. وأضاف أن الإمارات بلد نشعر فيه وكأننا في وطننا، واصفاً إياها بأنها ملتقى طرق المنطقة وأرض الفرص، مؤكداً أن الأميركيين والإماراتيين لديهم الكثير من القواسم المشتركة، إذ يتطلعان إلى المستقبل بطموح، كما ينظران إلى بعضهما البعض لمواجهة تحديات المستقبل. وفيما يتعلق بدور الشراكة الثنائية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، شدّد على أن الولايات المتحدة والإمارات كانتا دائماً شريكتين، وهما كذلك اليوم، وستظلان كذلك مستقبلاً، مضيفاً أن البلدين ينظران إلى بعضهما البعض بوصفهما شريكين وحليفين يتمتعان بخبرة مثبتة واستعداد دائم للانخراط والعمل المشترك. وقال إن الولايات المتحدة تنظر إلى دولة الإمارات لمشاركة نموذجها وتجربتها وقصة نجاحها، بما يسهم في مساعدة الآخرين وإلهامهم. وحول تقييمه لمسار العلاقات الثنائية، قال غاوديوسي إن هذه العلاقة طريق سريع باتجاهين، في إشارة إلى كثافة التبادل والتعاون بين الجانبين، مؤكداً أن البلدين يتبادلان المعلومات ويشتركان في نهج يقوم على تقييم التحديات بموضوعية من دون أن تثنيهما عن التقدم، معرباً عن توقعاته المرتفعة لمستقبل هذه الشراكة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار إلى أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين قوية وتتوسع في مجالات رئيسية، لاسيما التكنولوجيا المتقدمة، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الفضاء، مؤكداً أن الجانبين ينظران إلى بعضهما البعض كشريكين يتمتعان بالخبرة والنجاح. وأضاف أن الفرص المستقبلية غير محدودة وتنطلق من أساس متين، معرباً عن حماسه إزاء اتساع وعمق العلاقات في مجالات جديدة خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى الشراكات القوية مع الشركات والمؤسسات الأميركية، التي أسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً جاذباً للخبرات والاستثمارات والسياحة على مستوى المنطقة. وأكد أن البلدين يواصلان الاستثمار في مستقبلهما والبناء على شراكتهما المتبادلة لضمان الازدهار والأمن والسلامة لشعبيهما، معرباً عن تطلعه إلى تقديم صورة إيجابية، والعمل بجد وبشكل مشترك، لضمان مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للجميع.