علوم الدار

بتوجيهات حميد بن راشد.. حكومة عجمان تقرر العمل عن بُعد يوم الجمعة في شهر رمضان

بتوجيهات حميد بن راشد.. حكومة عجمان تقرر العمل عن بُعد يوم الجمعة في شهر رمضان
13 فبراير 2026 16:09
13 فبراير 2026 16:09

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، أطلقت دائرة الموارد البشرية في عجمان مبادرة «رمضان عجمان مع الأسرة»، التي تقضي بتطبيق العمل عن بُعد بنسبة 100% يوم الجمعة في الجهات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك.

وتنسجم المبادرة مع مستهدفات «عام الأسرة»، إذ تهدف إلى تعزيز التوازن بين الحياة الوظيفية والاجتماعية، ودعم جودة حياة الموظفين خلال الشهر الفضيل، بما يعزّز التواصل الأسري، ويرسّخ قيم الترابط والتلاحم المجتمعي.

ويجسّد القرار حرص سموه على توفير بيئة عمل مرنة تراعي خصوصية شهر رمضان، وتدعم رفاه الموظفين، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الإنتاجية وجودة الأداء المؤسسي.

