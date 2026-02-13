السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يشهد جانباً من منافسات بطولة هوكي الجليد ضمن فعاليات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026

ذياب بن محمد بن زايد يشهد جانباً من منافسات بطولة هوكي الجليد ضمن فعاليات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
13 فبراير 2026 17:33
13 فبراير 2026 17:33

شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، جانباً من منافسات بطولة هوكي الجليد، التي تُقام ضمن فعاليات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، والتي تستمر في مواقع عدة في الإمارة حتى 15 فبراير 2026.

وخلال زيارته للفعاليات، التي تستضيفها مدينة زايد الرياضية، أكد سموّه أهمية هذا الحدث الرياضي في تعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم أنماط الحياة النشطة والصحية في أبوظبي.

وأثنى سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على دور هذه الفعاليات العالمية المتعددة الألعاب في تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين مختلف الفئات العمرية والمجتمعية في الإمارة.

وأشاد سموّه، خلال جولته، بمستوى التنظيم العالي لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، مشيراً إلى أهمية البطولات الرياضية في تعزيز التفاعل المجتمعي، ودعم استدامة الأنشطة الرياضية.

رافق سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الجولة، معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب.

شارك في منافسات بطولة هوكي الجليد معالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ذياب بن محمد بن زايد
هوكي الجليد
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
