«الوطني الاتحادي» يبحث تعزيز التعاون مع «البوندستاغ» الألماني

ميونخ (وام)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أرمين لاشيت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية «البوندستاغ»، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن، بحضور سارة محمد فلكناز رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، خلال اللقاء، عمق علاقات الشراكة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والاستثماريّة، بما يعكس الحرص المشترك لحكومتي البلدين على توسيع آفاقها.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز التعاون البرلماني، وآلية تفعيل قنوات التواصل لتبادل الخبرات التشريعية والرقابية، والتنسيق في المحافل البرلمانية حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح كلا البلدين الصديقين.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية دعم جهود التهدئة لتعزيز الأمن والاستقرار، مشددين على الدور المهم للبرلمانات في دعم مسارات الأمن والسلم الدوليين، وترسيخ قيم التسامح والحوار.