«زراعة أبوظبي» تُطلق «محطة الغذاء» في كيدزانيا

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالتعاون مع كيدزانيا ياس مول، مبادرة توعوية مبتكرة بعنوان «محطة الغذاء»، بهدف ترسيخ مفاهيم السلامة الغذائية والحد من الهدر الغذائي لدى الأطفال، وذلك من خلال ورش تعليمية تفاعلية يتم تنفيذها في بيئة ترفيهية تجمع بين التعلم والترفيه.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة لنشر ثقافة السلامة الغذائية والاستهلاك المسؤول لدى الأجيال الناشئة، وتسليط الضوء على أهداف مبادرة «نعمة» للحد من هدر الغذاء، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة.

وتستهدف محطة الغذاء الأطفال من عمر 7 إلى 14 عاماً، حيث توفّر لهم تجربة تعليمية عملية عبر أنشطة تفاعلية ممتعة، تُسهم في ترسيخ مفاهيم السلامة الغذائية، وتعزيز القيم البيئية والصحية التي تستمر معهم مدى الحياة.

وقال بدر حسن الشحي، مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «تمثل محطة الغذاء في كيدزانيا نموذجاً رائداً في توظيف التعليم الترفيهي لخدمة أهدافنا الاستراتيجية في تعزيز الأمن الغذائي السلامة الغذائية، نحن نؤمن بأن بناء مجتمع واعٍ يبدأ من الطفولة، ولهذا حرصنا على تقديم تجربة تعليمية تفاعلية للأطفال تدمج بين المعرفة والترفيه، وتغرس فيهم مفاهيم السلامة الغذائية والاستهلاك المسؤول، وتكرس قيم الترشيد والحد من هدر الغذائي».

وأضاف الشحي: «تؤمن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بأن الأطفال شركاء في التغيير، وقد صُممت هذه المبادرة لتمنحهم أدوات معرفية وسلوكية تساعدهم على اتخاذ قرارات غذائية أكثر وعياً في حياتهم اليومية. فكل طفل يشارك في هذه الورشة يعود إلى أسرته ومدرسته حاملاً رسالة إيجابية تعزز مبادئ سلامة الغذاء وثقافة الاستهلاك المسؤول».

وأوضح: «كما نعمل على تطوير محتوى الورشة بشكل دوري، بالتعاون مع خبراء التغذية والتعليم، لضمان توافقه مع احتياجات الأطفال وتطلعاتهم، بما يواكب التغيرات في أنماط الغذاء والسلوك المجتمعي، ونطمح إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل المدارس والمراكز المجتمعية في مختلف مناطق الإمارة».

وأشار الشحي إلى أن الهيئة ستُطلق حملة ترويجية خاصة بمحطة الغذاء، تهدف إلى تشجيع الأطفال على زيارتها والاستفادة من البرامج التعليمية والورش التثقيفية، بما يُعزز التفاعل المجتمعي مع المبادرة ويُرسّخ أهدافها التوعوية.