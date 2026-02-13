«التعليم العالي» و«التربية والتعليم» تعقدان «مجالس متعاملي المستقبل»

أبوظبي (وام)

شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في جلسة خاصة ضمن «مجالس متعاملي المستقبل»، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار جهود الوزارتين الرامية إلى تطوير الخدمات التعليمية، وتحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» من خلال ترسيخ مبدأ «المتعامل أولاً» ودعم رحلة الطلبة في الانتقال من التعليم العام إلى التعليم العالي.

عقدت الجلسة بحضور أحمد آل ناصر، الوكيل المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة في وزارة التعليم العالي، ومحمد عبدالقادر، الوكيل المساعد لقطاع الاستراتيجية والسياسات بالإنابة في وزارة التربية والتعليم، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين، بمشاركة 20 طالباً وطالبة.

وتم خلال الجلسة استعراض المحطات الرئيسة في رحلة الطالب في مرحلة التعليم العالي، بداية من التوعية واختيار المسار الأكاديمي في مرحلة التعليم العام وانتهاء بالتخرج والانضمام لسوق العمل، حيث تناولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها في تطوير هذه الرحلة.

وأكّد أحمد آل ناصر حرص الوزارة على أن يكون الطالب هو محور جهود تطوير المنظومة التعليمية، بما يضمن له تجربة انتقال سلسلة من التعليم العام إلى التعليم العالي.