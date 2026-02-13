السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

16314 مبنى أخضر في عجمان

16314 مبنى أخضر في عجمان
14 فبراير 2026 01:45

عجمان (وام)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، أن إجمالي عدد المباني الخضراء في إمارة عجمان بلغ 16314 مبنى بنهاية عام 2025.
يأتي ذلك في إطار جهود الدائرة لتطبيق معايير البناء الأخضر، وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة المباني، انسجاماً مع رؤية عجمان 2030 لخلق بيئة حضارية تعزّز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها.
وتهدف المباني الخضراء، التي تم تنفيذها وفق معايير واشتراطات البناء الأخضر المعتمدة، لرفع كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك المياه، وتحسين الأداء البيئي للمباني طوال دورة حياتها، بدءاً من التصميم والإنشاء وصولاً إلى التشغيل والصيانة.
وأكّد المهندس أحمد بن سلطان النعيمي، مدير إدارة المباني بالندب في الدائرة، بهذه المناسبة، أن الارتفاع في عدد المباني الخضراء يعكس التزام الدائرة بتطبيق معايير البناء المستدام، وحرصها على تبني أفضل الممارسات التي توازن بين متطلبات التطوير العمراني وتعزيز استدامة المباني.
وأوضح أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الاستدامة في الإمارة، من خلال تحسين أداء المباني، وخفض استهلاك الطاقة والمياه.

دائرة البلدية والتخطيط
عجمان
الإمارات
البناء الأخضر
المباني الخضراء
الاستدامة البيئية
الاستدامة
