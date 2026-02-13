«الإمارات للدواء» تستعرض مشروعاً لاختبار فعالية الأدوية

دبي (الاتحاد)

استعرضت مؤسسة الإمارات للدواء خلال مشاركتها في معرض الصحة العالمي، مشروع «تطوير عقارات حديثة بتقنية الذكاء الاصطناعي لاختبار فاعلية الأدوية» – «InSilico Medicine»، الذي يهدف إلى توظيف النماذج الرقمية المتقدمة في تسريع البحث والتطوير الدوائي، وتقليل تكاليفه، وتعزيز دقة تقييم المركّبات قبل تصنيعها.

كما وقّعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع شركة «إنسيليكو ميديسن أي آي» لتعزيز التعاون في هذا المجال، ودعم بناء قدرات وطنية متقدمة في توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات الطبيّة المبتكرة.

ووقّعت مذكرة التفاهم الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، فيما وقّعها من جانب شركة «إنسيليكو ميديسن أي آي المحدودة» - «InSilico Medicine» ألكس أليبر، رئيس الشركة.

وأكّد الطرفان أن هذه الشراكة تعكس التزامهما المشترك بدعم تطوير منظومة صحية متقدمة ومستدامة.