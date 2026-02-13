السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انطلاق مؤتمر جراحة الإصابات وكسور العظام بدبي

انطلاق مؤتمر جراحة الإصابات وكسور العظام بدبي
14 فبراير 2026 01:42

دبي (وام)

انطلقت في دبي، أمس، فعاليات المؤتمر الدولي العاشر لجراحة الإصابات وكسور العظام، بحضور أكثر من 800 طبيب ومتخصص، منهم 35 من كبار جراحي العالم في مجال الإصابات والكسور.
وقال الدكتور بلال اليافاوي، رئيس المؤتمر في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، الذي عقد في فندق «ميريديان دبي» بحضور الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، والدكتور يونس كاظم، مدير إدارة قطاع التنظيم الصحي بالإنابة في هيئة الصحة بدبي: إن المؤتمر أصبح علامة مضيئة في مسيرة التطور الطبي في دولة الإمارات، ومنصة عالمية تلتقي فيها الخبرات وتتلاقى فيها الأفكار، وتصاغ من خلالها ملامح المستقبل في علم جراحات الإصابات والكسور.

