«الإمارات الصحية» تعزّز شراكاتها في حوكمة الذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اتفاقيتي تعاون وشراكة استراتيجية مع جهات دولية وأكاديمية رائدة، وذلك على هامش مشاركتها في معرض الصحة العالمي 2026، المنعقد في مدينة إكسبو دبي، في إطار توجهها لتعزيز منظومة حوكمة الذكاء الاصطناعي ودعم البحث العلمي المتقدم، وبما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات 2031.

وجاء توقيع الاتفاقيتين تزامناً مع مشاركة المؤسسة النوعية في المعرض، حيث تستعرض المؤسسة تحت شعار «رعاية صحية برؤية الغد» مجموعة متكاملة من المشاريع والمبادرات المبتكرة، التي تركّز على تطوير نماذج الرعاية الصحية المستقبلية، وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يعكس التزامها بتبني الحلول الصحية المتقدمة وتعزيز تنافسية القطاع الصحي الوطني.

وأكّد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن إبرام هذه الاتفاقيات يأتي في إطار رؤية المؤسسة الرامية إلى توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات العالمية والجهات الأكاديمية المتخصّصة، والاستفادة من الفعاليات الدولية الكبرى لبناء علاقات تعاون مستدامة تسهم في تبادل المعرفة، وتطوير القدرات.

ووقَّع الدكتور يوسف محمد السركال مذكرة تعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، مثلها فابيو بيانو، نائب رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع.