السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات الصحية» تعزّز شراكاتها في حوكمة الذكاء الاصطناعي

محمد العلماء ويوسف السركال خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
14 فبراير 2026 01:43

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حلول ذكية لإدارة الكوادر والموارد في القطاع الصحي
رئيس الدولة يطمئن خلال اتصال هاتفي على صحة فهد اليوسف

أبرمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اتفاقيتي تعاون وشراكة استراتيجية مع جهات دولية وأكاديمية رائدة، وذلك على هامش مشاركتها في معرض الصحة العالمي 2026، المنعقد في مدينة إكسبو دبي، في إطار توجهها لتعزيز منظومة حوكمة الذكاء الاصطناعي ودعم البحث العلمي المتقدم، وبما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات 2031.
وجاء توقيع الاتفاقيتين تزامناً مع مشاركة المؤسسة النوعية في المعرض، حيث تستعرض المؤسسة تحت شعار «رعاية صحية برؤية الغد» مجموعة متكاملة من المشاريع والمبادرات المبتكرة، التي تركّز على تطوير نماذج الرعاية الصحية المستقبلية، وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يعكس التزامها بتبني الحلول الصحية المتقدمة وتعزيز تنافسية القطاع الصحي الوطني.
وأكّد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن إبرام هذه الاتفاقيات يأتي في إطار رؤية المؤسسة الرامية إلى توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات العالمية والجهات الأكاديمية المتخصّصة، والاستفادة من الفعاليات الدولية الكبرى لبناء علاقات تعاون مستدامة تسهم في تبادل المعرفة، وتطوير القدرات.
ووقَّع الدكتور يوسف محمد السركال مذكرة تعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، مثلها فابيو بيانو، نائب رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

حوكمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الإمارات
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الخدمات الصحية
الرعاية الصحية
معرض الصحة العالمي
دبي
آخر الأخبار
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ الأمني
الأخبار العالمية
الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
اليوم 19:55
الرئيس الصيني، شي جين بينغ (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية
اليوم 19:35
صورة جماعية للقادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي
الأخبار العالمية
قمة الاتحاد الأفريقي تناقش قضايا المياه وتغير المناخ والإرهاب
اليوم 19:24
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
الرياضة
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
اليوم 19:14
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
الرياضة
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
اليوم 19:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©