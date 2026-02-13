السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

السفير الإندونيسي يشيد بمنجزات «الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة»

عمر الدرعي والسفير الإندونيسي وكبار الحضور خلال الاستقبال (من المصدر)
14 فبراير 2026 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مع يودا نوغراها، سفير جمهورية إندونيسيا الجديد لدى الإمارات، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الشؤون الدينية، وذلك خلال استقباله له أمس في مقر الهيئة بأبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين.
ورحب معالي الدرعي بالسفير الإندونيسي والوفد المرافق، متمنياً له التوفيق في مهام عمله بما يسهم في دعم وتنمية العلاقات الراسخة بين البلدين قيادة وشعباً، والتي تشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات.
واطّلع السفير خلال الزيارة على مهام الهيئة وأهدافها ومنجزاتها على المستويين المحلي والدولي، معرباً عن إعجابه بما تشهده من تطور ملحوظ ومهنية عالية في توظيف التقنيات الرقمية والذكية لخدمة الشأن الديني، وتقديم خدماتها للمتعاملين بصورة عصرية وبعدد من اللغات العالمية، مشيداً بمتانة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا.
كما استعرض الجانبان آفاق التعاون في مجال الشؤون الدينية، بما يسهم في ترسيخ المعاني السامية للدين الحنيف، من خلال تبادل الخبرات وبرامج التدريب والتأهيل، لاسيما في ظل استضافة الهيئة لدفعات من الأئمة الإندونيسيين ضمن برنامج «تأهيل وتدريب الأئمة الدوليين»، الذي يستقطب أئمة من مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

