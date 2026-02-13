السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«إسلامية دبي» توحّد أسعار الكوبونات الرمضانية

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
14 فبراير 2026 01:45

دبي (الاتحاد)

عقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي اجتماعاً تنسيقياً مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية العاملة في الإمارة، لمناقشة آلية توحيد أسعار الكوبونات الرمضانية المعتمدة، بما يسهم في تعظيم الأثر الخيري وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم العمل الخيري وتعزيز حوكمة المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.
وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على توحيد أسعار الكوبونات الرمضانية، حيث تم تحديد قيمة كوبون إفطار الصائمين بمبلغ 15 درهماً، وكوبون زكاة الفطر بمبلغ 25 درهماً، إلى جانب اعتماد كوبون كسوة العيد بقيم تتراوح بين 5 و50 درهماً، واعتماد كوبون السلة الغذائية «مير رمضان» بقيمتي 250 درهماً و500 درهم، وذلك بما يراعي تنوع احتياجات الأسر المستفيدة ويحقق مرونة في مساهمات المتبرعين.

