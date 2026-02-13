السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«بيت العائلة الإبراهيمية» يرحب بزوّاره في جولات مسائية

أرشيفية
14 فبراير 2026 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز بيت العائلة الإبراهيمية احتفالًا بذكرى افتتاحه، وبمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، عن إطلاق برنامج جولات مسائية منتظمة برفقة مرشد ثقافي، في خطوة تهدف إلى إتاحة تجربة معرفية أعمق للزوّار خلال ساعات المساء.
وتقدّم الجولات المسائية تجربة متكاملة تمتد من فضاءات العبادة والحوار داخل المركز إلى الحديقة المحيطة وما تحتضنه من مقاهٍ مفتوحة، بما يوفّر مساحات هادئة للتأمل والتواصل بعد الجولة. وتكتسب الجولات بعداً خاصاً مع اقتراب شهر رمضان، حيث تتناغم الأجواء المسائية مع روح السكينة والتقارب، لتصبح امتداداً ثقافياً واجتماعياً ينسجم مع طابع الشهر الفضيل وفعالياته المسائية.
وتنطلق الجولات المسائية بمعدل جولة واحدة كل 30 دقيقة، حيث تبدأ أولى الجولات عند الساعة 5:30 مساءً، فيما تنطلق آخر جولة عند الساعة 8:30 مساءً، بما يتيح للزوّار فرصة استكشاف مرافق المركز في أجواء هادئة تعزّز التأمل والحوار والتفاعل الثقافي.
ويعكس إطلاق الجولات المسائية التزام مركز بيت العائلة الإبراهيمية برسالته الإنسانية والثقافية، بوصفه مساحة جامعة تعزّز قيم التعايش والاحترام المتبادل، وتجسّد مبادئ وثيقة الأخوّة الإنسانية، التي شكّلت محطة تاريخية في مسار الحوار بين الأديان والثقافات.
الجدير بالذكر أن مركز بيت العائلة الإبراهيمية اُفتتح في فبراير 2023، ليكون فضاءً يجمع بين مسجد وكنيسة وكنيس تحت سقف واحد، موفراً منصة لتعزيز الحوار بين الأديان، وتجسيد قيم وثيقة الأخوة الإنسانية.

بيت العائلة الإبراهيمية
الإمارات
رمضان
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
