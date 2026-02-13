«دبي للمرأة» تنظّم ورشتَي عمل لرئيسات اللجان النسائية ضمن برنامج «تمكين بلس»

دبي (الاتحاد)



واصلت مؤسسة دبي للمرأة برنامج «تمكين بلس»، الذي أطلقته لرئيسات اللجان النسائية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، بتنظيم ورشتَي عمل خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، في إطار جهودها لبناء القدرات وتعزيز دور المرأة في دعم التوجهات الاستراتيجية واستشراف المستقبل.

وعُقدت ورشة العمل الأولى بعنوان «بناء الرؤية والأهداف المهنية والشخصية لعام 2026»، بهدف دعم مسيرة التطوير المهني والشخصي وتعزيز مهارات التخطيط المستقبلي وبناء الأهداف بوضوح، فيما عُقدت الورشة الثانية تحت عنوان «الاستشراف محرك الابتكار».

ويأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية الجديدة بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل ضمن حرص مؤسسة دبي للمرأة على تعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات الوطنية الرائدة، بما يسهم في تطوير مهارات رئيسات اللجان النسائية وتمكينهن من أداء أدوارهن بكفاءة في دعم بيئات العمل وتعزيز مشاركة المرأة في مسارات التطوير المؤسسي. وتم تصميم المحتوى التدريبي للدورة بما يتواءم مع رؤية دولة الإمارات وأولوياتها الاستراتيجية، كما سلّط الضوء على الترابط بين الاستشراف والابتكار مع التركيز على الجانب العملي من خلال أدوات عملية ودراسات حالة واقعية تمكّن المشاركات من تطوير استراتيجيات مرنة ومستقبلية.

وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: إن هذه الدورة تجسّد التزام المؤسسة بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتوفير برامج نوعية متخصّصة تدعم رؤية وتوجهات حكومة دبي ودولة الإمارات في الاستثمار بالكوادر البشرية الوطنية، وإعداد قيادات نسائية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة والمشاركة بفاعلية في صياغة مستقبل العمل الحكومي. وأشادت بدور مؤسسة دبي للمستقبل المحوري في تحويل مفهوم الاستشراف إلى نهج مؤسسي يرسّخ ثقافة التفكير المستقبلي من أجل حياة زاهرة لكافة المجتمعات.

وقالت نعيمة أهلي: إن التعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل يضيف قيمة نوعية لهذا البرنامج التدريبي لما تمتلكه من خبرات رائدة في مجالات استشراف المستقبل وصناعة السياسات المستقبلية، مؤكدة أن هذه الشراكات تسهم في إعداد قيادات نسائية قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية ودعم مسيرة التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن تطوير قدرات رئيسات اللجان النسائية يمثل عنصراً أساسياً في دعم منظومة العمل الحكومي، مؤكدة أهمية مثل هذه البرامج التي تزودهن بالمعارف والأدوات التي تعزّز جاهزيتهن للإسهام في تصميم مبادرات نوعية تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية. قدّم الدورة مظفر شاكر اخوارشيدة، الخبير في مجال الاستشراف والابتكار، وتضمّنت العديد من الموضوعات المتعلقة بمفهوم وأساسيات الاستشراف والتوجه نحو المستقبل.