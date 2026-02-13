السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حديقة أم الإمارات تستعد لـ«ليالي رمضان»

حديقة أم الإمارات تستعد لـ«ليالي رمضان»
14 فبراير 2026 01:45

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يطمئن خلال اتصال هاتفي على صحة فهد اليوسف
انطلاق تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2026 بدبي غداً

تستضيف حديقة أم الإمارات طوال شهر رمضان المبارك، فعاليات «ليالي الحديقة الرمضانية» التي تقام في أجواء طبيعية هادئة ضمن موسم «شتاء أبوظبي»، حيث يبدأ البرنامج يومياً بإطلاق مدفع الإفطار عند البوابة الرئيسة.
واعتباراً من 19 فبراير الجاري، يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة الإفطار في مساحة خارجية مخصّصة داخل الحديقة. كما يقام «سوق الحديقة الرمضاني» يومي الجمعة والسبت من الساعة 8:00 مساءً حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، بمشاركة مشاريع محلية ورواد أعمال، إضافة إلى المأكولات والبرامج الترفيهية، وجلسات الحكواتي وورش صنع الفوانيس والأنشطة التفاعلية للأطفال ولقاء الشخصيات التراثية.

أمسيات رمضانية
الأمسيات الرمضانية
حديقة أم الإمارات
أبوظبي
الإمارات
مدفع الإفطار
رمضان
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
آخر الأخبار
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ الأمني
الأخبار العالمية
الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
اليوم 19:55
الرئيس الصيني، شي جين بينغ (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية
اليوم 19:35
صورة جماعية للقادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي
الأخبار العالمية
قمة الاتحاد الأفريقي تناقش قضايا المياه وتغير المناخ والإرهاب
اليوم 19:24
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
الرياضة
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
اليوم 19:14
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
الرياضة
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
اليوم 19:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©