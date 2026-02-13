حديقة أم الإمارات تستعد لـ«ليالي رمضان»

أبوظبي (وام)

تستضيف حديقة أم الإمارات طوال شهر رمضان المبارك، فعاليات «ليالي الحديقة الرمضانية» التي تقام في أجواء طبيعية هادئة ضمن موسم «شتاء أبوظبي»، حيث يبدأ البرنامج يومياً بإطلاق مدفع الإفطار عند البوابة الرئيسة.

واعتباراً من 19 فبراير الجاري، يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة الإفطار في مساحة خارجية مخصّصة داخل الحديقة. كما يقام «سوق الحديقة الرمضاني» يومي الجمعة والسبت من الساعة 8:00 مساءً حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، بمشاركة مشاريع محلية ورواد أعمال، إضافة إلى المأكولات والبرامج الترفيهية، وجلسات الحكواتي وورش صنع الفوانيس والأنشطة التفاعلية للأطفال ولقاء الشخصيات التراثية.