السبت 14 فبراير 2026
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق معهد متخصص لأمراض القلب في العين

خلال تدشين معهد برجيل للقلب في العين (من المصدر)
14 فبراير 2026 01:44

العين (الاتحاد)

أطلقت مجموعة برجيل القابضة، الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية التخصصية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معهد برجيل للقلب في العين، مُدشّنةً بذلك مركزاً متخصصاً يُركّز على تقديم رعاية قلبية متقدمة وشاملة للمجتمع.
يُعزز المعهد إمكانية الوصول إلى خدمات القلب المتخصصة في العين والمناطق المحيطة بها، جامعاً بين الخبرة السريرية والتكنولوجيا المتقدمة.  
حضر حفل الافتتاح حشيمة العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وراشد المنعي، مدير عام بلدية العين، والمهندس فهد النعيمي، مدير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعين، ومدراء وممثلون من الجهات الحكومية بالعين.  يقود معهد برجيل للقلب فريقٌ متميز من استشاريين وأخصائيين في أمراض القلب ذوي الخبرة العالمية، ويُقدّم المركز رعاية قلبية شاملة.
وبالتزامن مع الافتتاح، استضاف مستشفى برجيل بالعين أول ندوة دولية في طب القلب، بالتعاون مع مركز ويكسنر الطبي التابع لجامعة ولاية أوهايو.
شارك في الندوة اثنا عشر متحدثاً خبيراً من الولايات المتحدة والإمارات، وحضرها أكثر من 200 من المتخصصين في الرعاية الصحية.

مستشفى برجيل
مدينة برجيل الطبية
الإمارات
العين
أمراض القلب
الرعاية الصحية
