جامعة الإمارات شريك أكاديمي لقمة الإعلام العربي 2026

دبي (وام)

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لقمة الإعلام العربي، المقرر عقدها برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، عن شراكة استراتيجية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة لتكون شريكاً أكاديمياً للقمة في دورتها المقبلة، وذلك بالتزامن مع احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي لمرور خمسين عاماً على تأسيسها.

وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام الجامعة بدعم التحولات الرقمية في الإعلام وتعزيز مشاركتها الفعّالة في أبرز المنصات المعنية بمناقشة واستشراف مستقبل القطاع، وضمن جهود النادي لتعزيز الشراكة مع كافة المؤسسات الوطنية والإعلامية داخل الدولة وخارجها، بما يرسخ مكانة دبي كوجهة إقليمية وعالمية للحوار والصناعات الإعلامية والتوجهات الرقمية المستقبلية.

وفي هذه المناسبة، أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن مشاركة الجامعة في قمة الإعلام العربي 2026 تمثل امتداداً طبيعياً لدورها الوطني والمعرفي، وانعكاساً لالتزامها المستمر بالإسهام في تطوير الإعلام العربي، وتعزيز مكانته كقوة مؤثرة في تشكيل الوعي المجتمعي، ودعم مسارات التنمية الثقافية والفكرية والاجتماعية في المنطقة.

وأضاف معاليه: «نؤمن في جامعة الإمارات العربية المتحدة بأن العلاقة بين التعليم والإعلام علاقة تكامل استراتيجي، فالمؤسسات الأكاديمية لا تقتصر مهمتها على تخريج الطلبة، بل تمتد إلى إعداد قيادات فكرية ومهنية قادرة على التعامل مع التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي».

وهنأت منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، جامعة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيسها، مشيدةً بمسيرتها الوطنية الممتدة على مدى خمسين عاماً في إعداد الكفاءات وبناء العقول، وترسيخ دعائم التعليم العالي في الدولة. مؤكدة أن الشراكة مع جامعة الإمارات كشريك أكاديمي لقمة الإعلام العربي تمثل إضافة نوعية تعزز البعد المعرفي للقمة.

وقالت المري: «نبارك لجامعة الإمارات احتفالها باليوبيل الذهبي، وهي محطة وطنية مهمة نستحضر فيها إرثاً أكاديمياً عريقاً أسهم في تخريج أجيال من الكفاءات التي تقود اليوم مختلف القطاعات الحيوية في الدولة».

من جانبها، أعربت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، عن سعادتها بهذا التعاون، مؤكدة أن اختيار جامعة الإمارات شريكاً أكاديمياً يأتي تقديراً لدورها التاريخي في بناء الكفاءات الوطنية، وقالت: «جامعة الإمارات تمثل أحد أعمدة المنظومة التعليمية في الدولة، وشريكاً طبيعياً في أي مسار يسعى إلى تطوير صناعة الإعلام وتعزيز تأثيرها الإيجابي».