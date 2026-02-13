السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية» تستضيف احتفالية بالسنة الصينية

«أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية» تستضيف احتفالية بالسنة الصينية
14 فبراير 2026 01:44

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية

تستضيف مدرسة «أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية» احتفالية ثقافية للاحتفاء بالسنة الصينية الجديدة «عام الحصان» في التقويم الصيني حتى 15 فبراير الجاري، في مقر المدرسة بجزيرة الجبيل في أبوظبي، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في جمهورية الصين الشعبية.
يجمع الحدث بين التقاليد الإماراتية والصينية عبر رمز ثقافي مشترك هو الحصان، ويتضمن ورش عمل وتجارب تقليدية وعروض أداء.
ويشهد اليوم عرض «الفروسية: عودة إلى الجذور»، وهو العرض الأسبوعي لمدرسة أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية، الذي يتتبع العلاقة بين الفارس والحصان عبر الثقافات والعصور، ليتخذ التراث صورة حية من خلال الحركة والأداء الفني الرفيع الذي يجمع بين الانضباط والجمال.  

أبوظبي
الإمارات
مدرسة أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية
السنة الصينية
احتفالات السنة الصينية
الصين
التقويم الصيني
آخر الأخبار
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ الأمني
الأخبار العالمية
الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
اليوم 19:55
الرئيس الصيني، شي جين بينغ (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية
اليوم 19:35
صورة جماعية للقادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي
الأخبار العالمية
قمة الاتحاد الأفريقي تناقش قضايا المياه وتغير المناخ والإرهاب
اليوم 19:24
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
الرياضة
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
اليوم 19:14
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
الرياضة
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
اليوم 19:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©