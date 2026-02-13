«أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية» تستضيف احتفالية بالسنة الصينية

أبوظبي (وام)

تستضيف مدرسة «أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية» احتفالية ثقافية للاحتفاء بالسنة الصينية الجديدة «عام الحصان» في التقويم الصيني حتى 15 فبراير الجاري، في مقر المدرسة بجزيرة الجبيل في أبوظبي، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في جمهورية الصين الشعبية.

يجمع الحدث بين التقاليد الإماراتية والصينية عبر رمز ثقافي مشترك هو الحصان، ويتضمن ورش عمل وتجارب تقليدية وعروض أداء.

ويشهد اليوم عرض «الفروسية: عودة إلى الجذور»، وهو العرض الأسبوعي لمدرسة أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية، الذي يتتبع العلاقة بين الفارس والحصان عبر الثقافات والعصور، ليتخذ التراث صورة حية من خلال الحركة والأداء الفني الرفيع الذي يجمع بين الانضباط والجمال.