الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تبحث مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي

«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تبحث مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي
14 فبراير 2026 08:11

نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ورشة عمل بعنوان «إعادة تأهيل المجتمعات لعصر الذكاء الاصطناعي وبناء رأس المال البشري والقدرات المؤسسية لمستقبل العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» وذلك في مقرها بدبي في إطار التحضير لـ «قمة الهند لتأثير الذكاء الاصطناعي 2026» التي تستضيفها الهند.

ناقشت الورشة، التي جمعت نخبة من صناع القرار والخبراء الإقليميين والدوليين، التحولات المتسارعة في أسواق العمل ومستقبل الوظائف في ظل التوسع المتزايد في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة.

نظم الورشة مركز مستقبل الحكومات التابع للكلية برعاية مبادرة IndiaAI ووزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة جمهورية الهند.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
شخبوط بن نهيان يشارك في الدورة الـ 39 للاتحاد الأفريقي

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي للكلية إن هذه الفعالية تأتي في إطار التزام الكلية بدعم الحكومات في إطار استعداداتها لتلبية متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي من خلال التركيز على بناء رأس المال البشري وتطوير القدرات المؤسسية القادرة على مواكبة التحولات العميقة في أسواق العمل.

من جهته، أكد الدكتور فادي سالم مدير إدارة بحوث السياسات في الكلية أن الحدث يندرج ضمن مبادرة حوكمة الذكاء الاصطناعي التي يقودها مركز مستقبل الحكومات مشيرا إلى تنفيذ مشاريع بحثية عالمية تشمل أمان الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته ومستقبل القوى العاملة.

المصدر: وام
الإمارات
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
الذكاء الاصطناعي
دبي
الهند
آخر الأخبار
شعار عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
الدفعة الأولى من حمولة سفينة صقر الإنسانية تصل إلى قطاع غزة
اليوم 11:48
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
الرياضة
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
اليوم 11:34
ناصر التميمي محمد جاسم مع الفائزين في ختام بطولة الشارقة (من المصدر)
الرياضة
«كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة» يُتوجان بلقبي بطولة الشارقة للجودو
اليوم 11:00
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:41
شخبوط بن نهيان يشارك في الدورة العادية الـ 39 للاتحاد الأفريقي
علوم الدار
شخبوط بن نهيان يشارك في الدورة الـ 39 للاتحاد الأفريقي
اليوم 10:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©