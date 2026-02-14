القوات المسلحة الإماراتية والماليزية تُنفِّذان تمرين «درع الصحراء 8» المشترك

نفّذت القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع القوات المسلحة في ماليزيا، تمرين «درع الصحراء 8» المشترك، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين الجانبين.

ويهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتطوير قدرات التخطيط والتنفيذ للعمليات المشتركة، وتوحيد المفاهيم العملياتية وفق أفضل الممارسات العسكرية الحديثة. كما تضمَّن تنفيذ عدد من الفرضيات الميدانية والسيناريوهات التكتيكية التي تُحاكي بيئات عمليات متنوعة، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة والانسجام بين القوات المشاركة.

ويُجسِّد تمرين «درع الصحراء 8» عمق الشراكة بين البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي المشترك، بما يدعم الأمن والاستقرار.