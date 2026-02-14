الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. أمير قطر يصل إلى الإمارات في زيارة أخوية

14 فبراير 2026 12:51

وصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، اليوم، إلى الدولة في زيارة أخوية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدى وصوله مطار البطين في أبوظبي.

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
شخبوط بن نهيان يشارك في الدورة الـ 39 للاتحاد الأفريقي

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

ويرافق صاحب السمو أمير دولة قطر، خلال الزيارة، وفد يضم كلاً من سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لسمو الأمير، وسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وسعادة عبدالله بن محمد الخليفي، رئيس الديوان الأميري، وسعادة الشيخ القعقاع بن حمد آل ثاني، والشيخ حمد بن تميم آل ثاني، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
