الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعيد بن صقر القاسمي يفتتح فعاليات أيام الشارقة التراثية في خورفكان

سعيد بن صقر القاسمي يفتتح فعاليات أيام الشارقة التراثية في خورفكان
14 فبراير 2026 14:10

افتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، مساء أمس، فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من أيام الشارقة التراثية التي ينظّمها معهد الشارقة للتراث تحت شعار «وهج الأصالة». حضر الافتتاح، سعادة أبوبكر الكندي، مدير المعهد، إلى جانب مسؤولي وأعيان المنطقة، وجمهور غفير من الزوّار الذين توافدوا للاستمتاع بفعاليات تعكس عمق التراث الإماراتي وأصالته.
واحتضنت حارة الزبارة القديمة الاحتفالات، بعد اختيارها لإحياء المناطق التاريخية وإبراز قيم الأصالة والهوية الوطنية ضمن جهود مستمرة لصون الموروث الثقافي وتعزيز حضوره المجتمعي.

وتتضمن الفعاليات عروضاً للفرق الشعبية وورشاً تراثية حيّة ومعارض للحرفيين والأُسر المنتجة، إضافة إلى متاحف شخصية توثِّق تفاصيل الحياة القديمة في المنطقة.

سلطان بن أحمد يزور استوديوهات وحديقة شنغهاي السينمائية
«الشارقة التراثية».. تُنعش الذاكرة

وتواصل أيام الشارقة التراثية في خورفكان ترسيخ مكانتها منصة ثقافية تسهم في تعزيز الهوية الوطنية وقيم الانتماء لدى الأجيال في مشهد يجسّد حضور التراث في ذاكرة الوطن.

المصدر: وام
سعيد بن صقر القاسمي
الشارقة
أيام الشارقة التراثية
خورفكان
مهرجان أيام الشارقة التراثية
