علوم الدار

تعيين إماراتي عضواً في مجلس إدارة المنظمة الدولية للصحافة ومستشاراً دولياً

14 فبراير 2026 14:27

أعلنت المنظمة الدولية للصحافة والإعلام، ومقرّها هولندا، تعيين المستشار الإعلامي عبدالله محمد أحمد الشحي، مستشاراً دولياً للإعلام المجتمعي وعضواً في مجلس إدارتها، في إطار ترسيخ حضورها المهني وتعزيز خبراتها في مجال الإعلام المجتمعي.
وقام سعادة خالد بكداش، رئيس المنظمة، مساء أمس، بتسليم الخطاب الرسمي وشهادة العضوية للشحي في جمعية الصحفيين الإماراتية، في دبي، بحضور عدد من المسؤولين.

وأكدت المنظمة، في تصريح بهذه المناسبة، أن القرار جاء تعبيراً عن تقديرها لخبرة عبدالله الشحي، الذي يشغل منصب رئيس مجلس جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح، ورئيس مجلس إدارة رابطة روّاد التواصل اﻻجتماعي، ورئيس مجلس إدارة فريق سفراء السعادة التطوعي، وهو أيضاً سفير لجمعية رحمة الخيرية، وسفير للكونغرس العالمي للإعلام، ولنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسفير للنوايا الحسنة في مؤسسة «تحقيق أمنية»، كما يشغل موقع المستشار اﻹعلامي لجمعية اﻹمارات للإبداع.

ويأتي القرار تقديراً لجهود الشحي، الملموسة في دعم المبادرات الإعلامية المجتمعية، ودوره في تعزيز التواصل الفعّال بين المؤسسات والمجتمع وفق أفضل المؤشرات المهنية.

وأعرب عبدالله الشحي عن اعتزازه بهذه الثقة، وتقديره للاختيار، مؤكداً في الوقت نفسه حرصه على إرساء القيم المهنية لتطوير برامج المنظمة ومواكبة رسالتها الإعلامية على المستوى الدولي.

المصدر: وام
