بنغلادش.. رئيس الحزب الفائز يدلي بأول تصريح بعد الانتخابات

أدلى طارق رحمن، رئيس حزب بنغلادش الوطني، اليوم السبت، بأول تصريحات علنية له بعد فوز حزبه الساحق في الانتخابات البرلمانية.

وقال رحمن، الذي يتوقع أن يصبح رئيس وزراء بنغلادش المقبل، إن ⁠أولوياته تشمل إنعاش الاقتصاد وفرض القانون ​والنظام والحكم الرشيد.

وأوضح رحمن في ​مؤتمر ‌صحفي "أمامنا تحديات جسيمة... ⁠معالجة اقتصاد ​البلاد... لضمان الحكم الرشيد".

وحصل حزب بنغلادش الوطني، بزعامة رحمن، على أغلبية ساحقة بلغت ثلثي المقاعد، ‌ليعود إلى السلطة بعد ما ‌يقرب من 20 عاما.

وردا على ​سؤال حول خططه لإنعاش الاقتصاد، قال رحمن إنه سيشجع الشركات ويخلق المزيد من فرص العمل.

رحمن، البالغ ⁠60 عاما، هو نجل رئيسة الوزراء ​السابقة خالدة ضياء والرئيس السابق ضياء الرحمن، مؤسس حزب بنغلادش الوطني.