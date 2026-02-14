الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بنغلادش.. رئيس الحزب الفائز يدلي بأول تصريح بعد الانتخابات

طارق رحمن، رئيس حزب بنغلادش الوطني
14 فبراير 2026 17:14

أدلى طارق رحمن، رئيس حزب بنغلادش الوطني، اليوم السبت، بأول تصريحات علنية له بعد فوز حزبه الساحق في الانتخابات البرلمانية.
وقال رحمن، الذي يتوقع أن يصبح رئيس وزراء بنغلادش المقبل، إن ⁠أولوياته تشمل إنعاش الاقتصاد وفرض القانون ​والنظام والحكم الرشيد.

أخبار ذات صلة
حزب بنغلادش الوطني يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان
بدء فرز الأصوات في انتخابات بنغلادش

وأوضح رحمن في ​مؤتمر ‌صحفي "أمامنا تحديات جسيمة... ⁠معالجة اقتصاد ​البلاد... لضمان الحكم الرشيد".
وحصل حزب بنغلادش الوطني، بزعامة رحمن، على أغلبية ساحقة بلغت ثلثي المقاعد، ‌ليعود إلى السلطة بعد ما ‌يقرب من 20 عاما.
وردا على ​سؤال حول خططه لإنعاش الاقتصاد، قال رحمن إنه سيشجع الشركات ويخلق المزيد من فرص العمل.
رحمن، البالغ ⁠60 عاما، هو نجل رئيسة الوزراء ​السابقة خالدة ضياء والرئيس السابق ضياء الرحمن، مؤسس حزب بنغلادش الوطني.

المصدر: رويترز
طارق رحمن
بنغلادش
انتخابات برلمانية
آخر الأخبار
شعار عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
الدفعة الأولى من حمولة سفينة صقر الإنسانية تصل إلى قطاع غزة
اليوم 11:48
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
الرياضة
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
اليوم 11:34
ناصر التميمي محمد جاسم مع الفائزين في ختام بطولة الشارقة (من المصدر)
الرياضة
«كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة» يُتوجان بلقبي بطولة الشارقة للجودو
اليوم 11:00
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:41
شخبوط بن نهيان يشارك في الدورة العادية الـ 39 للاتحاد الأفريقي
علوم الدار
شخبوط بن نهيان يشارك في الدورة الـ 39 للاتحاد الأفريقي
اليوم 10:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©