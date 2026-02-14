طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساءً وتكون قوية أحياناً على البحر ليلاً، وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 50 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يصبح مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً ليلاً. يحدث المد الأول عند الساعة 11:22 والمد الثاني عند الساعة 01:57، والجزرالأول عند الساعة 19:08 والجزر الثاني عند الساعة 06:07.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط يضطرب آخر الليل. ويحدث المد الأول عند الساعه 07:57 والمد الثاني عند الساعة 21:41، والجزر الأول عند الساعة 14:45 والجزر الثاني عند الساعة 03:40.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 17 80 35

دبي 32 19 80 20

الشارقة 31 15 80 30

عجمان 30 19 75 30

أم القيوين 30 15 75 30

رأس الخيمة 32 14 75 30

الفجيرة 28 20 80 40

العـين 32 18 80 20

ليوا 34 16 85 20

الرويس 32 17 85 35

السلع 34 16 80 35

دلـمـا 30 20 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 26 19 80 35

أبو موسى 26 19 80 35.