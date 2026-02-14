تعاون وشراكة بين «إسعاد» ووزارة الأسرة

دبي (الاتحاد)

وقع مركز بطاقة «إسعاد»، التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون وشراكة مع وزارة الأسرة، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى إسعاد موظفي الوزارة وأسرهم، من خلال توفير مزايا حصرية وخدمات نوعية تسهم في رفع مستوى جودة الحياة.

وقّع مذكرة التفاهم من جانب وزارة الأسرة، حصة تهلك، الوكيل المساعد في الوزارة، ومن جانب مركز بطاقة إسعاد، العقيد صلاح المرزوقي، مدير المركز، بحضور عدد من الضباط والموظفين من كلا الجانبين.

وأكدت حصة تهلك أن هذه الاتفاقية تمثل محطة مهمة ضمن جهود الوزارة لتفعيل الشراكات الوطنية مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية،

وأضافت: «نسعى من خلال هذا التعاون إلى تمكين موظفينا وأسرهم من الوصول إلى خدمات ذات جودة عالية ومزايا حصرية تعزز من رفاههم الاجتماعي والاقتصادي».

من جانبه، قال العقيد صلاح المرزوقي: إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توسيع مظلة المستفيدين من بطاقة إسعاد، لتشمل مختلف فئات المجتمع من شركاء استراتيجيين وموظفين في جهات اتحادية ومحلية، بما يعكس التزامنا بالمساهمة في تحقيق أهداف دولة الإمارات في السعادة وجودة الحياة.

وأضاف: «نحن نؤمن بأن تقديم الامتيازات والخدمات لموظفي الحكومة ينعكس إيجاباً على أدائهم واستقرارهم الأسري؛ ولذلك فإن شراكتنا مع وزارة الأسرة تمثل إضافة قيمة لجهود إسعاد».