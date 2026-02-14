الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة: سعدت بلقاء تميم بن حمد آل ثاني في أبوظبي

رئيس الدولة: سعدت بلقاء تميم بن حمد آل ثاني في أبوظبي
14 فبراير 2026 20:56

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن سعادته بلقاء أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «سعدت اليوم بلقاء أخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أبوظبي، حيث بحثنا العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات وقطر وشعبيهما الشقيقين، وسبل تعزيزها من أجل التنمية المشتركة». 
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة «كما تبادلنا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية في إطار نهجنا الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم والازدهار للشعوب كافة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
تميم بن حمد
