جامعة دبي تنظّم معرض الوظائف بمشاركة 45 مؤسسة وشركة

عيسى البستكي متحدثاً خلال المعرض (من المصدر)
15 فبراير 2026 01:14

دبي (الاتحاد)

شارك مئات من طلبة جامعة دبي وعدد كبير من الخريجين معظمهم من المواطنين في معرض الوظائف السنوي، الذي نظّمه مركز التوظيف والتدريب المهني في الجامعة، بمشاركة 45 من الهيئات والمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص. 
وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الطلبة والخريجين على تسجيل طلباتهم للتوظيف لدى الشركات والمؤسسات المشاركة، والتي حرصت على استقطاب الطلبة وخريجي الجامعة المتميزين من جميع الجنسيات للعمل بها، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز بيئة الأعمال. 
افتتح المعرض الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، بحضور الأستاذ الدكتور حسين الأحمد، نائب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وآمنة المرزاق، مديرة مركز التدريب والتطوير المهني وإدارة علاقات الخريجين في الجامعة، وعدد كبير من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وممثلي مجلس اتحاد طلبة الجامعة.
وأشاد الدكتور البستكي بمشاركة أكبر عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات العامة والخاصة في معرض هذا العام، مشيراً إلى أن المعرض تضمّن ووفّر فرص تدريب وتوظيف متنوعة للطلبة والخريجين في عدد من الجهات والشركات الرائدة التي تبحث عن نوعية جيدة من خريجي الجامعة المتميزين. 
وأكّد أن هذه المعارض تساهم في توظيف نخبة من المواطنين والمقيمين لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع جهود الدولة في استقطاب المواهب والكفاءات وتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على رأس المال البشري. 
وأشار إلى أن البرامج الحديثة والمتطورة التي تطرحها الجامعة حالياً، وتلك التي ستطرحها في المستقبل، تتماشى مع رؤيتها وخططها الاستراتيجية. 
شارك في عرض الوظائف أكثر من 45 من المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة.

