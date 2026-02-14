الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أحمد المهيري: حريصون على متابعة سير العمل في مختلف الوحدات الشرطية

أحمد المهيري لدى زيارته مركز شرطة الرحبة (من المصدر)
15 فبراير 2026 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

اطّلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، على منظومة العمل والجهود التطويرية في مركز شرطة الرحبة بقطاع الأمن الجنائي، وذلك خلال زيارة تفقدية تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الشرطية والارتقاء بمستوى الأمن والأمان في منطقة الاختصاص، بحضور اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، وعدد من الضباط. 
واستمع معاليه إلى شرح حول أهم البرامج والمشاريع التطويرية التي ينفذها المركز، والخدمات المقدمة للجمهور، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على متابعة سير العمل في مختلف الوحدات الشرطية والوقوف على احتياجاتها التطويرية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرتقي بجودة الحياة في الإمارة. 
كما تعرّف معاليه خلال جولته على آلية التعامل مع القضايا الجنائية، والجهود المبذولة لإنجازها بكل كفاءة وفي أوقات قياسية، بما يدعم المنظومة الأمنية. 
وأكّد أهمية تعزيز التواصل مع الجمهور والتفاعل مع آرائهم وملاحظاتهم، وتسهيل إجراءات المتعاملين ونشر الإيجابية والسعادة بينهم.

