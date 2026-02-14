الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

30 تحوّلاً نوعياً في قانون التعليم العالي الجديد

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (أرشيفية)
15 فبراير 2026 01:14

دينا جوني (دبي)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
شخبوط بن نهيان يشارك في الدورة الـ 39 للاتحاد الأفريقي

يكشف تطبيق قانون التعليم العالي الجديد عن 30 أثراً عملياً مباشراً من شأنها إعادة تشكيل البيئة التنظيمية للقطاع، بما يعزّز الحوكمة المؤسسية، وجودة البرامج التعليمية وثقة المجتمع، ويرسّخ مرجعية تنظيمية موحّدة على مستوى الدولة.
وتشمل الآثار التنظيمية ضمان سدّ الثغرات في المناطق الحرة، وتوحيد المعاملة وسهولة الإنفاذ، إلى جانب تقليل تضارب التعليمات، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وتسريع إجراءاته، بما يوفّر إطاراً أكثر وضوحاً للمؤسسات التعليمية، ويحدّ من المخاطر التي قد تواجه الطلبة.
كما يسهم القانون في تحسين جودة البرامج الأكاديمية، ورفع ثقة المجتمع، وتسهيل المواءمة مع الاعتمادات الدولية، وتحفيز المنافسة الإيجابية والشفافية، فضلاً عن توجيه قرارات الطلبة والمستثمرين بالاعتماد على البيانات والمؤشرات الوطنية.
وعلى الصعيد الإجرائي، يدعم التشريع تقليل الاستعلامات اليدوية، وتسريع عمليات الترخيص والاعتماد، وتعزيز جودة التعلّم عن بُعد، وتسهيل التوسع التعليمي عبر الحدود، إضافة إلى توفير مسارات انتقالية أوضح للطلبة، ومتوائمة مع احتياجات سوق العمل.
وفي جانب الامتثال والرقابة، يعزّز القانون الردع للمخالفات ويحدّ من الكيانات غير الملتزمة، ويرفع مستوى الامتثال المؤسسي، مع تسريع التنفيذ التنظيمي على مستوى الدولة، وتقليل التداخل بين الجهات، بما يوفّر خريطة طريق واضحة للمؤسسات التعليمية، وانتقالاً سلساً نحو النظام الجديد. ويعكس هذا الإطار التشريعي توجُّه الدولة نحو ترسيخ نموذج تعليمي عالي الكفاءة.
وكانت الوزارة قد أعلنت أنها بصدد إطلاق خمسة أطر تنظيمية وطنية خلال المرحلة المقبلة، تشكِّل الركيزة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، في خطوة تهدف إلى توحيد مرجعيات التنظيم والاعتماد وضمان الجودة، وتعزيز مرونة وكفاءة منظومة التعليم العالي في الدولة.
وستقوم منظومة التعليم العالي على خمسة أطر تنظيمية وطنية تشمل الإطار الوطني لتصنيف وجودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مؤسسات التعليم العالي
التعليم العالي
الإمارات
وزارة التعليم العالي
آخر الأخبار
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
الرياضة
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
اليوم 11:55
شعار عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
الدفعة الأولى من حمولة سفينة صقر الإنسانية تصل إلى قطاع غزة
اليوم 11:48
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
الرياضة
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
اليوم 11:34
ناصر التميمي محمد جاسم مع الفائزين في ختام بطولة الشارقة (من المصدر)
الرياضة
«كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة» يُتوجان بلقبي بطولة الشارقة للجودو
اليوم 11:00
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©