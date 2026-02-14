الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«طب الأعصاب» يناقش «الوعي المجتمعي»

مشاركون في أعمال المؤتمر (وام)
15 فبراير 2026 01:13

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
شخبوط بن نهيان يشارك في الدورة الـ 39 للاتحاد الأفريقي

انطلقت في دبي، أمس، فعاليات المؤتمر الدولي السادس لطب الأعصاب - دبي 2026، الذي يعقد تحت رعاية الجمعية الإماراتية لطب الأعصاب (EMINS)، بحضور نخبة من كبار الخبراء والمختصين في طب الأعصاب على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. 
ويبحث المؤتمر، الذي يستمر يومين، آخر المستجدات في مجال علاج الوهن العضلي والعديد من الأمراض كالصرع، والصداع، وألزهايمر والخرف، والسكتة الدماغية، ويستعرض أحدث علاجات أمراض العضلات، والأعصاب، ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في طب الأعصاب. 
وأكد الدكتور سهيل الركن، رئيس الجمعية الإماراتية لطب الأعصاب، على دور الجمعية الرائد في تعزيز التعليم الطبي المستمر وتطوير ممارسات طب الأعصاب في دولة الإمارات والمنطقة. 
واستعرض الخبراء أحدث المستحضرات الدوائية، والأجهزة الطبية، والحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير ممارسة طب الأعصاب، ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول الأمراض العصبية وتأثيرها على المرضى وعائلاتهم والمجتمع.

المؤتمر العالمي لطب الأعصاب
الإمارات
دبي
الأعصاب
الجمعية الإماراتية لطب الأعصاب
طب الأعصاب
آخر الأخبار
شعار عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
الدفعة الأولى من حمولة سفينة صقر الإنسانية تصل إلى قطاع غزة
اليوم 11:48
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
الرياضة
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
اليوم 11:34
ناصر التميمي محمد جاسم مع الفائزين في ختام بطولة الشارقة (من المصدر)
الرياضة
«كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة» يُتوجان بلقبي بطولة الشارقة للجودو
اليوم 11:00
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:41
شخبوط بن نهيان يشارك في الدورة العادية الـ 39 للاتحاد الأفريقي
علوم الدار
شخبوط بن نهيان يشارك في الدورة الـ 39 للاتحاد الأفريقي
اليوم 10:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©