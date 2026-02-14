«طب الأعصاب» يناقش «الوعي المجتمعي»

دبي (وام)

انطلقت في دبي، أمس، فعاليات المؤتمر الدولي السادس لطب الأعصاب - دبي 2026، الذي يعقد تحت رعاية الجمعية الإماراتية لطب الأعصاب (EMINS)، بحضور نخبة من كبار الخبراء والمختصين في طب الأعصاب على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

ويبحث المؤتمر، الذي يستمر يومين، آخر المستجدات في مجال علاج الوهن العضلي والعديد من الأمراض كالصرع، والصداع، وألزهايمر والخرف، والسكتة الدماغية، ويستعرض أحدث علاجات أمراض العضلات، والأعصاب، ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في طب الأعصاب.

وأكد الدكتور سهيل الركن، رئيس الجمعية الإماراتية لطب الأعصاب، على دور الجمعية الرائد في تعزيز التعليم الطبي المستمر وتطوير ممارسات طب الأعصاب في دولة الإمارات والمنطقة.

واستعرض الخبراء أحدث المستحضرات الدوائية، والأجهزة الطبية، والحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير ممارسة طب الأعصاب، ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول الأمراض العصبية وتأثيرها على المرضى وعائلاتهم والمجتمع.