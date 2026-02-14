مركز لتطوير علاج السرطانات النادرة في «برجيل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معهد برجيل للأورام، عن إطلاق مركز الساركوما والعظام المتطور، والذي يُعد ثمرة تعاون بين معهد برجيل للأورام، ومعهد برجيل للعظام، ويقع المركز في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، وهي المنشأة الرائدة لمجموعة برجيل القابضة، ويمثّل هذا الإطلاق خطوة نوعية تهدف إلى إحداث نقلة جذرية في علاج الأورام النادرة والمعقدة للعظام والأنسجة الرخوة، عبر الدمج بين الطب الدقيق، والتقنيات المتقدمة، والرعاية الإنسانية الشاملة.

وأكد البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، أن إطلاق المركز الجديد يجسّد رؤية المعهد في ترسيخ مكانة الإمارات كمحور للريادة في طب الأورام، مشيراً إلى أن التعاون بين المرضى وعائلاتهم والمجتمع الطبي يمثّل حجر الزاوية لتحقيق التقدم في علاج السرطانات النادرة.

من جهته، قال الدكتور مجتبى علي خان، الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية: «يأتي إطلاق المركز الجديد في إطار التزامنا بمواصلة الاستثمار في البنية التحتية الصحية المتميزة في مدينة برجيل الطبية وتقديم خدمات متخصصة لمرضانا ودعم البحث العلمي والابتكار الطبي».

وأكد الدكتور محمد معاذ عدي، استشاري جراحة العظام ورئيس معهد العظام: «يمثّل إطلاق مركز الساركوما والعظام خطوة متقدمة في تطوير الرعاية التخصصية لسرطانات الجهاز العضلي الهيكلي، سيسهم هذا المركز في تقديم علاجات مبتكرة وتقنيات جراحية متقدمة في مجال جراحة العظام مع نهج متعدد التخصصات لتحسين نتائج المرضى في دولة الإمارات والمنطقة، مع توفير جميع الخدمات المتعلقة بالساركوما تحت مظلة واحدة، حيث نركّز في نهجنا على احتياجات المريض، وتعزيز جودة حياته باستخدام أحدث العلاجات ووضع الخطة المناسبة لكل مريض».