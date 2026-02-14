«إسلامية دبي» تعلن الفائزين في «تحدي مؤذِّن الفريج»

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن أسماء الأطفال العشرين الفائزين في تحدي «مؤذِّن الفريج»، المبادرة المجتمعية التي تهدف إلى غرس حب الأذان في نفوس النشء، وتأهيلهم لأداء هذه الشعيرة العظيمة في مساجد الأحياء خلال شهر رمضان المبارك، حيث يأتي التحدي ضمن برامج الدائرة الرامية إلى تنشئة الأطفال على القيم الدينية الصحيحة، وتعزيز ارتباطهم بالمساجد منذ الصغر، من خلال تجربة عملية تجمع بين التعلم والتطبيق، وتُعيد للأذان حضوره المجتمعي بصوت أبنائه، في مشهد يعكس تلاحم الأسرة والمسجد والفريج.

وشهد التحدي، مشاركة واسعة من الأطفال، حيث خضعوا لبرنامج تأهيلي مبسّط شمل أساسيات الأذان، وضبط المخارج، وتحسين الأداء الصوتي، بإشراف مختصين، تمهيداً لتوزيع الفائزين على عدد من مساجد الأحياء، لإتاحة الفرصة لهم لرفع الأذان في رمضان، بما يعزّز ثقتهم بأنفسهم ويكسبهم تجربة إيمانية راسخة.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن النتائج المحققة في تحدي «مؤذن الفريج» تجسّد توجه الدائرة الاستراتيجي في تعزيز الارتباط بالمساجد من خلال الاستثمار المبكر في النشء، وترسيخ مكانة الشعائر في حياة الأطفال ضمن تجربة إيمانية متكاملة.

وأوضح المهيري أن المبادرة تجاوزت إطار المنافسة، لتتحول إلى مسار تربوي وتأهيلي منظّم أسهم في اكتشاف المواهب الواعدة وصقلها، ومنح الأطفال فرصة عملية لأداء شعيرة الأذان عبر توزيعهم على مساجد الأحياء خلال شهر رمضان المبارك، بما يجسّد رؤية الدائرة في إعداد جيل واثق بهويته الدينية، وقادر على حمل القيم والشعائر بروح واعية ومسؤولة.